Zeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, 0-0 berabere kaldıkları Boluspor maçında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Sahadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Zeren, "Maçın tekrarını futbolcularla birkaç kez izledik. Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen net iki penaltıyı göremedi ve veremedi. Ligde benzer haksızlıklara çok uğradık ama hakemlerin hep hata yaptığını düşündük ve böyle kabul ettik. Adana Demirspor maçında net golümüz verilmedi, yine 2 puan kaybettik. Biz camia olarak hakemlere her zaman inanan ve güvenen bir kulübüz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu bizim güvendiğimiz ve inandığımız bir insandır. Ama Boluspor maçında yaşananları sadece hakem hatasıyla bağdaştırmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Yusuf Namoğlu maçın özetini lütfen seyretsin." diyen Coşkun Zeren, şunları kaydetti:

"Eğer biz haksızlık yapmışsak gereğini yapsın. Hiç kimsenin Samsunspor Kulübü üzerinden hesap yapmaya kalkmasına müsaade etmeyeceğiz. Hata her zaman olabilir ama Boluspor maçında hata yok, çok net. Abdulkadir Bitigen kararlarıyla Samsunspor Kulübüne çok büyük zarar verdi ve bu yarayı bilerek vermiştir. Bunu hata olarak kabul edemeyiz. Sayın Namoğlu, bu hakem hakkında gereğini yapsın. Biz de bunun takipçisi olacağız."

Zeren, bundan sonra Abdulkadir Bitigen'in ligde yönettiği maçları takip edeceklerini sözlerine ekledi.