Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçen pazar günü deplasmanda karşılaştığı rakibi Eskişehirspor’a 5-0 yenilince küme düşme hattına geriledi. Bu pazar günü kümede kalma savaşı veren Denizlispor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Samsunspor için şehir tek yürek oldu. İHA'da yer alan habere göre kayyum yönetimi ile birlikte Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Ahmet Güral Karayılmaz, bu maçın değerinin diğer maçlardan daha fazla olduğunu belirterek, şehir olarak gereken her adımı attıklarını ifade etti.

"TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

53 yıllık kulüp tarihinin en önemli maçına çıkılacağını vurgulayan Ahmet Güral Karayılmaz, “Biz 12. adamımıza yani taraftarımıza güveniyoruz. Her zaman olduğu gibi Denizlispor maçında da bize destek vereceklerdir. Taraftarımız yanımızda olduğunda bu sahadan puanla ayrılabilecek hiçbir takım olmayacaktır. Maç 90 dakika. 1. dakikadan, 90. dakikaya kadar takımımızı desteklememiz gerekiyor. Bu bir ‘Kurtuluş Mücadelesi, Kurtuluş Savaşı’dır. Denizlispor maçı Samsunsunspor’un spordaki en önemli savaşı ve en önemli mücadelesidir. 53 yıllık tarihinin mücadelesidir. Bunun telafisi yok. Bu cenderenin içerisinde 5. dakikada, ‘Oynasana lan’ diye başlandığı taktirde o futbolcularımızın moral ve motivasyonu ne yazık ki sıfır olur. Gol yiyebiliriz, atabiliriz de hiçbir şey bitmeyecek. O gün orada maç seyretmek yok. O gün sadece takımımıza destek olmak var. Herkesin avazı çıkana, sesi kısılana kadar bağırması gerekiyor. Biz bunu taraftarımızdan önemle rica ediyoruz. Pazar günü, her şeyimizi bir kenara bırakıp, tribünleri dolduracağız. Bu yüzden gerekli çalışmaları gerçekleştirdik. Biletleri 1 TL yaptık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk bütün belediyelerle irtibata geçti. Köyüne varana kadar arkadaşlarımızı taşıyacağız. Biz bu yola baş koyduk. Stat dolarsa başarılı oluruz. Herkese ihtiyacımız var. Geçen yıl da demiştik, ‘Biz bitti demeden bitmez’ diyoruz” dedi.

"BESİM DURMUŞ, ANGAN VE CHIBUIKE İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Teknik direktör Besim Durmuş ile takımdan gönderileceği iddiaları bulunan yabancı futbolcularla devam etme kararı aldıklarının altını çizen Karayılmaz, “Gün teknik adamımızın yanında olma günüdür. Takımımıza ve teknik adamımıza güveniyoruz. İnşallah gerekeni yapacaklardır. Artık Besim Durmuş’un görevine son verilecekmiş, istifa edecekmiş gibi konuları gündemimizden çıkarmak gerekiyor.

Bu kayyum heyetinin, valimiz öncülüğünde aldığı karardır. Bazı futbolcularımızın ihtarları bulunuyor. Sonuçta bizden alacakları bir para var. Beklentileri var. Biz bunları karşılamaya çalışıyoruz. Bunları konuşacak zamanda değiliz. Gündemimizde de Angan ve Chibuike’nin kadro dışı bırakılması, sözleşmesinin feshedilmesi hiçbir şekilde yer almamıştır. Bu şekilde bir yaklaşımımız olmadı. Şu anda bütün futbolcularımızdan faydalanmaya çalışıyoruz. Angan ve Chibuike’ye ödeme yapılmayacak. Avukatlarıyla görüşüp sorunu çözdük. Bunları sezon sonunda görüşeceğiz” diye konuştu.

Bilet fiyatlarını 1 TL’ye düşüren kayyum yönetimi, köylerden gelmek isteyen vatandaşların ulaşımlarını da sağlayacaklarını söyledi.