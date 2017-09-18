Samsunsporlu futbolculara psikolojik destek verilecek

Ligin 5. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 4-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Alpay Özalan, değerlendirmelerde bulundu.

Yenilginin ardından görevine devam edip etmeyeceği konusunda yönetim kurulu ile görüştüklerini kaydeden Özalan, yönetim kurulunun kendisine destek verdiğini ve görevine devam etmesini istediğini belirtti.

Ligde oynadıkları oyunun bir türlü karşılığını alamadıklarını, kötü sonuçların oyuncuların üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Özalan, "Ligde aldığımız kötü sonuçlar nedeniyle bazı oyuncularımızda psikolojik olarak düşüş var, onlara psikolojik destek vereceğiz. Ankaragücü maçı bizim açımızdan milat olacak. Alacağımız galibiyetin bizi toparlayacağını düşünüyorum. Zaten kadro olarak kaliteli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Oyuncularımızın psikolojik sorununu çözersek bizi bu ligde kimse tutamaz." diye konuştu.

Alpay Özalan, Altınordu maçında aldıkları 4-1'lik yenilginin ardından taraftarların kendisine gösterdiği tepkide haklı olduğunu, onlara kırılmadığını dile getirdi.

Öte yandan Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Eylül Çarşamba günü sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor ile oynayacağı 3. tur maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Özalan yönetiminde futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Larbi ve Angan, antrenmana katılmazken, Abdülkerim Bardakçı ile Muhammet Beşir takımdan ayrı çalıştı.