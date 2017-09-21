Samuel Eto'o Ocak ayında Antalyaspor'dan ayrılacak

Samuel Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi, yıldız golcü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Wilfried De Happi şunları söyledi: "Eto'o Antalyaspor'daki 2 sezonunda 38 gol attı. Onun daha fazla saygıya ihtiyacı var. Beşiktaş'a, Antalyaspor'un son anda izin vermemesi üzerine gitmedi. O, kulüp için üzerine düşen görevi yaptı. Yeni sözleşme önerilmemesi onu üzdü. Görünüşe göre Eto'o Ocak ayında Antalyaspor'dan ayrılacak. Türkiye'yi çok seviyor ve kalmak istiyor. Eğer buradan bir kulüple anlaşamazsa Çin ve ABD'den teklifler var."