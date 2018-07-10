San Fransisco: Yıllık geliri 117 bin dolar olan ailenin 'yoksul' sayıldığı kent

ABD hükümetinin resmi verilerine göre, San Francisco'da yaşayan ve yıllık 117 bin dolar (538 bin 200 lira) geliri olan bir aile artık "alt gelir grubuna" dahil sayılıyor.
İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, 6 haneli maaş kazanan bir çalışanın "yoksul" sayıldığı kentler arasında, San Francisco ile birlikte yakınındaki San Mateo ve Marin Counties de gösterildi.
Aynı bölgede 4 kişilik bir aile, eğer yıllık 73 bin 300 doların altında gelir elde ediyorsa bu "çok düşük gelir" grubuna giriyor.
San Fransisco, internet ve yüksek teknoloji merkezli işlerin yarattığı ekonomik kalkınma ile paralel olarak ülkede en yüksek maaşların ödendiği bölge konumunda.
Ancak San Fransisco'daki "alt gelir" sınırı olan 117 bin 400 dolar baz alınırsa Amerikalıların üçte ikisi bu sınırın altında kazanıyor.
Amerika genelinde dört kişilik bir ailenin ortalama geliri 91 bin dolar.
326 milyon kişinin yaşadığı ülkede, 40 milyon insanın geliri, 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı olan 25 bin 100 doların altında.
San Fransisco'da en fazla kazanan maaşlı çalışanlar yıllık 193 bin 400 dolar maaşla doktorlar. Standart bir genel müdürün maaşı ise 167 bin bin 300 dolar. Buna karşın yazılım geliştiricilerin standart maaşı 117 bin dolar seviyesinde.
Kentte en az maaş kazanılan sektör ise çiftçilik. Bu sektörde çalışan bir kişi yıllık 18 bin 500 dolar kazanıyor.
San Fransisco'da temel masrafları ise ülkenin geri kalanına kıyasla yüzde 25 oranında daha yüksek.
Kentte, alt gelir grubu maaş sınırının bu denli yüksek olmasının altında yatan başlıca sebeplerden biri ise yüksek kira seviyeleri.
Örneğin şehirde iki odalı standart bir dairenin kirası 3 bin 121 dolar (14 bin 575 lira) olarak açıklanıyor. Bu rakam 2008 yılındaki kira rakamlarının neredeyse iki katı konumunda.
Bu yüksek yaşam masraflarına karşın şehir aileler tarafından güzel havası ve zengin kültürel yaşantısı nedeniyle tercih ediliyor.
Yaşam kalitesi söz konusu olduğunda, California eyaletindeki San Francisco ve Santa Barbara ile birlikte Hawaii eyaletindeki Honolulu, ülkenin en yaşanılası kentleri konumunda.
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