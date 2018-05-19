San Jose Earthquakes - DC United rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. San Jose Earthquakes, 20 Mayıs 2018 Pazar günü DC United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:30. Maç öncesi San Jose Earthquakes 9 puanla 18. sırada, DC United 5 puanla 23. sırada bulunuyor. Ev sahibi San Jose Earthquakes, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. DC United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 331 kodlu maçı oynayanlar; San Jose Earthquakes galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, DC United galibiyet oranı 3.30. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

San Jose Earthquakes önceki hafta Orlando City mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

DC United, Houston 1836 karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

San Jose Earthquakes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. San Jose Earthquakes, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

DC United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. DC United, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.