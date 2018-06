San Jose Earthquakes - New England Revolution maçı istatistikleri

ABD MLS maçında San Jose Earthquakes ile New England Revolution, 14 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 05:30. Maç öncesi San Jose Earthquakes 9 puanla 22. sırada, New England Revolution 23 puanla 8. sırada bulunuyor. San Jose Earthquakes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. New England Revolution, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 457 kodlu maçta; İddaa oynayanlar San Jose Earthquakes kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, New England Revolution sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

San Jose Earthquakes önceki hafta Kansas City Wizards mücadelesinde 2-0 yenildi.

New England Revolution, Montreal Impact karşılaşmaında 3-0 kazandı.

San Jose Earthquakes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. San Jose Earthquakes, kendi sahasında 10 gol attı, 14 gol yedi.

New England Revolution, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda New England Revolution 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.