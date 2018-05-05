San Jose Earthquakes - Portland Timbers maçı rakamları

ABD MLS maçında San Jose Earthquakes ile Portland Timbers, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:30. 5 puanlı San Jose Earthquakes 20. sırada bulunuyor, Portland Timbers 8 puana sahip ve 17. sırada. San Jose Earthquakes son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Portland Timbers, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 425. İddaa'da San Jose Earthquakes kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Portland Timbers kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

San Jose Earthquakes son haftadaki Minnesota Stars müsabasında 3-2 kazandı.

Portland Timbers ise Vancouver Whitecaps maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan San Jose Earthquakes, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Portland Timbers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Portland Timbers, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.