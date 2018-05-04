San Lorenzo - Belgrano rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. San Lorenzo, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Belgrano takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:15. San Lorenzo 47 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Belgrano 40 puanda ve 10. sırada. San Lorenzo son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Belgrano son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da San Lorenzo kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Belgrano kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

San Lorenzo son hafta oynanan Talleres Cordoba maçında 1-1 berabere kaldı.

Belgrano ise Huracan karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

San Lorenzo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. San Lorenzo, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Belgrano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Belgrano, 13 gol atarken 17 gol yedi.