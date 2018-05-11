San Luis De Quillota - Union La Calera maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. San Luis De Quillota, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Union La Calera takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi San Luis De Quillota 10 puanla 13. sırada, Union La Calera 22 puanla 5. sırada bulunuyor. San Luis De Quillota son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Union La Calera son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 288. İddaa'da San Luis De Quillota kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Union La Calera kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

San Luis De Quillota son haftadaki Antofagasta müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Union La Calera ise Deportes Iquique maçında 2-4 yenildi.

San Luis De Quillota, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Union La Calera, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Union La Calera, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.