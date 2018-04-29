San Luis De Quillota - Universidad Catolica sahaya çıkıyor

San Luis De Quillota ve Universidad Catolica, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. San Luis De Quillota 9 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Universidad Catolica 27 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi San Luis De Quillota, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Universidad Catolica son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 651 kodlu maçı oynayanlar; San Luis De Quillota galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.20, Universidad Catolica galibiyet oranı 1.65. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

San Luis De Quillota son hafta oynanan Union Espanola maçında 1-0 yenildi.

Universidad Catolica ise Deportes Temuco maçında 0-2 kazandı.

San Luis De Quillota, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Universidad Catolica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universidad Catolica, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.