San Luis De Quillota - Universidad Catolica sahaya çıkıyor

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. San Luis De Quillota, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Universidad Catolica takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi San Luis De Quillota 9 puanla 13. sırada, Universidad Catolica 27 puanla 1. sırada bulunuyor. San Luis De Quillota son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Universidad Catolica, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 651. İddaa'da San Luis De Quillota kazanır 3.00, berabere biter 3.00, Universidad Catolica kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

San Luis De Quillota önceki hafta Union Espanola mücadelesinde 1-0 yenildi.

Universidad Catolica, Deportes Temuco karşılaşmaında 0-2 kazandı.

San Luis De Quillota, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Universidad Catolica, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Catolica 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.