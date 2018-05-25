San Luis De Quillota - Universidad Concepcion maç önü

San Luis De Quillota ve Universidad Concepcion, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. San Luis De Quillota 11 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Universidad Concepcion 30 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi San Luis De Quillota, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Universidad Concepcion son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 188. İddaa'da San Luis De Quillota kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Universidad Concepcion kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

San Luis De Quillota önceki hafta Audax Italiano mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Universidad Concepcion, Deportes Temuco karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

San Luis De Quillota, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. San Luis De Quillota, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Universidad Concepcion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universidad Concepcion, 14 gol atarken 10 gol yedi.