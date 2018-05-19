San Martin Tucuman - Agropecuario maçı rakamları

Arjantin Prim B Nacional Yükselme Play Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. San Martin Tucuman, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Agropecuario takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:00. 1 puanlı San Martin Tucuman 4. sırada bulunuyor, Agropecuario 1 puana sahip ve 3. sırada. San Martin Tucuman son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Agropecuario, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 443 kodlu maçı oynayanlar; San Martin Tucuman galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Agropecuario galibiyet oranı 0.00.

San Martin Tucuman önceki hafta Brown De Adrouge mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Agropecuario ise Juventud Unida Gualeguaychu karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.