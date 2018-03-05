Sanal jigolo vurgunu

Sivas Zara’da yaşayan O.K., sanal jigolo sitesine üye olma vaadiyle 1350 TL dolandırıldığını belirterek polise şikâyette bulundu. Polis, O.K.’nın parayı İstanbul Şirinevler’deki bir banka şubesindeki hesaba yatırdığını tespit etti. Harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parayı Burcu Hilal K.’nın çektiğini belirledi. Araştırmada, Murat Ç. ve Eren Uğur G.’nin yönettiği sanal jigolo sitesi ile ‘ilişki başına 7 bin TL vaadiyle’ erkeklerin siteye abone edildiği ve aylık en az 100 bin TL’lik vurgun yapıldığı tespit edildi.



Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, çetenin, kadınlarla ilişki kurup para kazanma hayali kuran erkeklerden önce abonelik için 900 ile 2 bin TL, müşteriyle buluşmak için bilet parası ve komisyon adı altında da 3-5 bin TL arasında para aldığı belirlendi.



MÜŞTERİ GİBİ ARADILAR



Çete üyesi kadınların siteye üye olan erkekleri müşteri gibi aradığı ve buluşma vaadinde bulundukları da tespit edildi. Farklı kentlerden 20’yi aşkın erkek mağdur şikâyetçi olurken, hesap hareketlerinden dolandırıldıkları ortaya çıkan yüzlerce kişi ise şikâyetçi olmak istemediklerini söyledi.



Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitenin adresine de baskın düzenledi. Site yöneticisi Murat Ç. ve Eren Uğur G., hesaptaki paraları çeken Burcu Hilal K. ile site çalışanları Yasemin O., Kader A., Bahar B., Merve M., Sevda B., Çiğdem Ç., Dilan Ç. ve İrem Y. gözaltına alındı. Site yöneticileri Murat Ç. ve Eren Uğur G. tutuklandı.

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