Sanat dünyasında bu hafta...

DAMIEN HIRST YİNE ŞAŞIRTTI

Lüks İtalyan saat firması Officine Panerai, Miami’de geçen hafta sonu gerçekleşen Watches & Wonders Miami 2018 Fuarı’na Damien Hirst eserleriyle katılarak hem saat, hem de sanat tutkunlarını şaşırttı. Hirst’ün 2011 imzalı “Spin Paintings” serisinden eserlerinin üstüne Panerai saat kadranları bezenmiş... Eleştiri oklarının bu kez sonsuz hedefi olsa da elbette Hirst’ün açıklaması hazır: “Siyah Panerai kadranlarını kullanarak Spin painting’leri ‘ayçiçeğine’ benzettim...” diyor. Ne yaratıcı değil mi? Kimisi de gidiyor, bu ‘eserlere’ milyon dolarlar veriyor. Gülsek mi ağlasak mı...





'TAKSİM MEYDANI' NEW YORK TIMES SQUARE'DA

Bir haftadır sanat dünyasını meşgul eden The Armory Show New York, bugün sona eriyor. New York’tan bambaşka bir müjde vermek istiyorum: Erdal İnci’nin Taksim Meydanı’nı konu alan “Centipedes” eseri New York Times Meydanı’nda gösterilmek üzere seçildi geçtiğimiz hafta. Moving Image Sanat Fuarı’nın Times Square Arts platformuyla gerçekleştirdiği işbirliğiyle eser, “Midnight Moment” etkinlikleri kapsamında, 31 Mart’a kadar, her gün New York saatiyle 23.57 ile 00.00 arasında, New York Times Meydanı’nda, yirmiye yakın billboard’da eşzamanlı gösterilecek. Fotoğraf, video ve dijital sanat gibi çeşitli medyumlarla kendisini ifade eden Erdal İnci, hareket, zaman, ritim ve tekrar gibi kavramlar üzerinden giderek hipnotik nitelikte eserler üretirken ağırlıklı olarak alternatif performans anlayışlarına gönderme yapıyor. Hareketli resimleri andıran, kamusal alanlarda kompozisyonlardan oluşturduğu “Clones Projects” serisinden, ‘kırkayaklar’ anlamına gelen “Centipedes” adlı çalışması da bunlardan biri. Eserde kuşbakışı görülen Taksim Meydanı’nın, sabit planla çekilen 6 dakikalık videosunda, sanatçı da dâhil olmak üzere meydandan geçen insanlar, kuşlar ve araçlar sanatçının objektifine takılıp kurgunun devinimine karışıyor. Çok beğendiğim bu eseri Times Meydanı’nın dev billboard’larında görmek büyüleyici olsa gerek. Eserin geniş kitlelerle buluşması bir kenara, Times Meydanı’nda gösterilen Taksim Meydanı görüntülerinin iki şehir arasında sanal bir köprü inşa edecek olması da heyecan verici.





KATAR'A KAWS

KAWS adıyla da bilinen Amerikalı pop sanatçısı Brian Donnelly, New York sokaklarından sonra beklenmedik bir proje başlatıyor. Geçmişte Comme des Garçons ve Nike ile işbirliği yapan Kanye West için albüm kapakları tasarlayan sanatçının, yeni projesi Katar’daki Hamad Uluslararası Havalimanı. Havalimanına “Small Lie” isimli tipik KAWS tarzında, 30 metrelik bir ahşap heykel diken sanatçı, çevreye de irili ufaklı karikatürize figürler yerleştirmeyi planlıyor. Katar bu fikri sevmiş olacak ki, havalimanı şimdiden ‘Kaws Airport’ olarak anılmaya başlanmış...





PARİS'E İKİ YENİ MÜZE

İtalyan sanatçı Alberto Giacometti’yi (1868-1933) nihayet onurlandırmak isteyen Paris merkezli vakfı, haziran ayında Giacometti Enstitüsü’nü açacaklarını duyurdu. Giacometti’nin ilk daimi konumu olacak olan müze, sanatçı tarafından yapılan 5 binin üzerinde çalışma, duvar resimleri, yazışmalar, notlar ve eskiz kitapları, kitaplıklarının bazı bölümleri gibi nadir eserlere ev sahipliği yapacak. Paris’te bu hafta açılan bir başka müze de Galeries Lafayette Vakfı’na ait: Lafayette Anticipations... Tarihi Marais bölgesinde, Rem Koolhaas’ın tasarladığı çağdaş sanat merkezi kentin sanat haritasına emin adımlarla girdi. Paris’in bir süredir durağanlaşan yerel sanat ortamına biraz olsun hareketlilik getirirse ne mutlu.





GALATA RUM OKULU'NDA 'İLK RAUNT'

Geçtiğimiz hafta açılan, uzun zamandır en etkilendiğim sergilerden biri de Galata Rum Okulu’nda izleyiciyle buluşan “İlk Raunt”. BanuHakan Çarmıklı Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçki sunan sergi pentürden enstalasyona, fotoğraftan videoya farklı disiplinlerdeki çalışmalar üzerinden yerel çağdaş sanat pratiğinin en önemli örneklerini sunuyor. Toplumsal travmalarımıza her gün bir yenisinin eklendiği bu yoğun gündemde; bireysel varoluş mücadelesi, cinsiyet ve kimlik politikaları, aile içi şiddet, erk iktidarı, kadın hakları, namus, geleneksel-çağdaş ikilemi gibi meselelerde sözünü sakınmayan yaklaşık 80 yapıt var. Her biri, tek tek vakit ayırıp üzerinde düşünmeye değer... Tüm cesaretiyle, koleksiyoner ve sanatçının güç birliğinin öncülerinden olan bu sergi girişiminin tüm koleksiyonerlerimize örnek olmasını umuyorum. “İlk Raunt”; 12 Mayıs’a dek salı - pazar, 11.00 – 18.00 arası Galata Rum Okulu’nda.





İLK RAUNT PANEL PROGRAMI

31 Mart Cumartesi 13.00-16.00

Günümüzde Video Sanatı

Panel: Türkiye Çağdaş Sanat Ortamında Video Sanatının Teorisi, Üretimi ve Koleksiyonu

Moderatör: Ferhat Özgür

Konuşmacılar: Pınar Öğrenci, Berat Işık, Muammer Bozkurt



21 Nisan Cumartesi 13.00-16.00

Sanat ve Düşünce

Panel: Çağdaş Sanatta Teori, Felsefe ve Toplum İlişkisi

Moderatör: Emre Zeytinoğlu

Konuşmacılar: Nusret Polat, Erdal Duman, Gülsün Karamustafa



12 Mayıs Cumartesi 13.00-16.00

İlk Raunt Talk

Panel: Çarmıklı Koleksiyonu ve Sergisi Üzerine bir Sohbet

Moderatör: Marcus Graf

Konuşmacı: Hakan Çarmıklı



BUGÜN NE YAPSAK?

SIMBART'LA TEK GÜNLÜK SERGİ

Bir süredir merakla beklediğim Simbart projesinin ilk sergisi bugün başlıyor ve işin daha ilginci bugün sona eriyor! Simbart ‘sürpriz’ programıyla oldukça yenilikçi ve heyecan verici bir girişim. Her projenin açılışı bir pazar günü... ‘Sunday Art Day’ misali... Her defasında farklı bir mekânda, mekâna özgü, pop-up sergiler olacak. Sosyal medyayı aktif kullanarak sanatın erişilebilirliğini ve etkileşimini artırmayı amaçlayan projenin yaklaşık bir aylık aktif Instagram paylaşım süreci var. Serginin detayları ise açılıştan yalnızca 10 gün önce duyurulacak. Mekânlara gelince, katlı otoparkta da karşımıza çıkabilir Simbart, eski küçük bir fabrikada da! Yurtdışında benzerleri oldukça yaygın olan bu girişimle sanatın müze ve galeri mekânlarından çıkacak olması mutluluk verici.



Bakalım bir sonraki pazar şehrin neresini, hangi sanatçıyı keşfedeceğiz Simbart’la? Didem Erbaş, “Baraka” sergisi bugün 10.30-20.00 saatleri arasında Tomtom Kırmızı’da.