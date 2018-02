Dünyanın en önemli sanat fuarlarından Frieze’in uzun zamandır yeni lokasyonu konuşuluyordu. Bin bir söylenti... Miami, Delhi, Paris hangi şehirlere yakıştırılmadı ki Frieze... Sanat dünyasının merakla beklediği haber bu hafta nihayet geldi. Fuarın kurucu ortaklarından Victoria Siddall, Londra ve New York’tan sonra fuarın üçüncü lokasyonunun Los Angeles olacağını açıkladı. Doğrusu, tam da tahmin ettiğim gibi... Frieze LA ilk kez, önümüzdeki yıl 14-17 Şubat tarihleri arasında Paramount Studios kompleksinde fuara özel tasarlanacak bir çadırda gerçekleşecek. HT Pazar'dan Deniz Çağlar'ın haberi...





Fuarın çadırı, Los Angeles merkezli mimar Kulapat Yantrasast tarafından tasarlanacak. Yantrasast daha önce San Francisco Asya Sanat Müzesi’nin yenilenmesini üstlendiği biliniyor.



Fuarın, NY ve Londra’ya kıyasla oldukça küçük tutulacak olması dikkatimi çekiyor. Butik sanat fuarları eğilimine Frieze de uymuş olacak ki; 129 galeriyle NY ve 160 galeriyle gerçekleşen Londra’ya kıyasla Frieze LA’de 60 uluslararası katılımcı olacak.

PEKI FRIEZE NEDEN LOS ANGELES’I SEÇTI?

Los Angeles’ta halihazırda kurulan sanat fuarları yalnızca iki tane: Şehir merkezinde düzenlenen LA Art Show ve Santa Monica’da düzenlenen Art Los Angeles Contemporary... İkisinin de şehirdeki koleksiyoner ve izleyici sayısı, galeri ve müzelerin sayısı ve nitelikleri düşünüldüğünde yetersiz oldukları kesin... Ancak, şehirde daha önce planlanan uluslararası sanat fuarı girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını da unutmamak gerek. 2016’da, Paramount Pictures Studio’da üçüncü edisyonunu planlayan Paris Photo LA durduruldu, FIAC sanat fuarının LA versiyonu başlamadan iptal edildi.

Frieze’e gelince: Kanımca Frieze’in Londra ve New York’taki tecrübesi ve Endeavor ile ortak yürüttüğü çalışmaları sayesinde Los Angeles’ta başarılı bir fuar yaratma ihtimali yüksek... Oldukça sağlam ve doğru bir stratejiyle ilerliyor. Bu yolda Frieze’in en güçlü desteği, bundan iki yıl önce Frieze’den önemli ölçüde hisse satın aldığını bildiğim Hollywood eğlence firması Endeavor... Satın alımdan iki yıl sonra, Frieze LA haberinin bugün gelmesi bu sebeple şaşırtmadı beni. Endeavor, LA’de köklü bir firma ve fuara izleyici getirmek için Frieze ile birlikte çalışacaktır.

Diğer yandan, fuarın direktörü Bettina Korek, küratörü Ali Subotnick... Korek’i direktör atamaları da oldukça yerinde... Korek, Güney California’da sanatçılar, yazarlar, küratörler, koleksiyonerler ve diğer organizasyonlarla işbirliği yapan başarılı bir program olan ForYourArt’ın kurucusu. Bölgenin en önemli sanat temsilcilerinden... Fuar için oldukça güçlü bir motivasyon olacağından şüphem yok.

Frieze LA, kısa zamanda uluslararası izleyici ve koleksiyonerlerin sanat rotalarının vazgeçilmezi olacaktır.

‘Eriyen Hatıralar’ mutlaka görülmeli

Sanatçı Refik Anadol’un PİLEVNELİ’deki “Eriyen Hatıralar” sergisi, 7 Şubat’tan bu yana yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlamış... Bir galeride gerçekleşebilecek yeni bir izleyici rekoru bu... Üstelik 1985 doğumlu sanatçının Türkiye’de gerçekleştirdiği henüz ikinci kişisel sergisi. Üstüne, bu hafta 3.5 milyon dolar bütçeli Charlotte, Kuzey Karolina’daki Charlotte Douglas Airport’ta dünyada şu ana kadar en büyük data heykellerinden biri olacak projeyi kazandı. Sanat ve teknolojinin en zengin görsel buluşmalarına örnek sayabilirim Anadol’un eserlerini... Sergi 10 Mart’ta sona erecek. Kaçırmayın.

MART AYI SANAT TAKVİMİ

21-25 ŞUBAT

ARCO MADRID MADRID

24-25 ŞUBAT

1-54 Contemporary African Art Fair MARAKEŞ

7-11 MART

VOLTA NY NEW YORK

8-11 MART

THE ARMORY SHOW NEW YORK

29-31 MART

ART BASEL HONG KONG HONG KONG