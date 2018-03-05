Keyifli bir sanat deneyimi için tercih edilen mekânların başında gelen müzeler ve sanat merkezleri, sergiledikleri nadide eserleri en güncel teknolojilerle korumakla yükümlüler.

Sadece kötü niyetli girişimler değil, ziyaretçilerin izinsiz müdahalelerinin de anında tespit edilmesi ve gerekli uyarının yapılması gerekiyor. Bu amaçla uzun zamandır kullanılan yaylı mekanizmalar, kablolama ve zahmetli bir işçilik gerektiriyor. Üstelik bu yöntem kullanıldığında eserlerin yerini değiştirip, farklı konseptlere ayak uydurmak son derece zahmetli bir hâl alıyor.

Sensormatic firmasının sunduğu uçtan uca RFID çözümleri, müze ve sanat merkezlerindeki güvenlik ihtiyaçlarına yeni nesil teknolojilerden güç alarak yanıt veriyor. Hiçbir kablolamaya gerek duymadan, esere zarar vermeksizin eklenebilen akıllı RFID etiketleri her eserin merkezi bir kontrol ve gözetleme sistemi tarafından görüntülenmesini ve anlık olarak takip edilmesini sağlıyor. Üstelik kablosuz kullanım sayesinde farklı dönemlerde mekânda farklı konseptler tasarlayıp, eserlerin yerini değiştirmek de kolaylaşıyor.