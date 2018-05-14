İş, siyaset ve sanat dünyasının dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraşlara ilgisi artınca açık artırmalarda açılış rakamları 10 milyon dolar seviyesinden 100 milyon doların üzerine çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre fiyatlarda tırmanmanın ilk işaretini, geçen yıl mayıs ayında ABD’li ressam Jean-Michel Basquiat’ın “İsimsiz” tablosunun 110.5 milyon dolara alıcı bulması vermişti.

Ekim ayında ise Andy Warhol’un “8 Elvis” tablosu 112.3 milyon dolara satıldı.

Asıl patlamaya ise kasımda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın girdikleri açık artırmada Leonardo da Vinci’nin “Salvator Mundi” tablosunun fiyatını 450 milyon dolara kadar çıkarması neden oldu.

2 prensin daha sonra aynı değerde bir yat ile tabloyu değiştirdiği iddia edildi.

ROCKEFELLER STANDARDI BELİRLEDİ

“Salvator Mundi”ye verilen rekor fiyat, ABD’li milyarder David Rockefeller’ın sanat koleksiyonunun satışında 832 milyon dolara ulaşılmasına da neden oldu.

3 gün süren açık artırmada, Pablo Picasso’nun “Çiçek Sepetli Genç Kız” tablosu 115 milyon dolara, Fransız ressam Claude Monet’nin “Çiçek Açan Nilüferler” tablosu 84.6 milyon dolara, Fransız ressam Henri Matisse’in “Manolyalarla Uzanmış Odalık” tablosu ise 80.7 milyon dolara alıcı buldu.