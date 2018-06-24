Sanata Bi Yer, güzel sanatlar dalında eğitim gören öğrenciler için çok verimli bir proje. Bugüne kadar katılım bazında ya da öğrencilerin işlerinde ne gibi gelişmeler oldu?

Bizim için çok önemli bir platform. Doğuş Grubu sanatın ve kültürün, toplumların, insanların hayatında öneminin farkında. Çünkü sanatın evrensel bir dil olduğunu biliyoruz. Sanata Bi Yer platformu güzel sanatlar öğrencilerinin kendi sanatlarını icra edecekleri, sergileyecekleri bir yer ihtiyacının bizim tarafımızdan sağlanması anlamına geliyor. Şu anda platformda 350 sanat öğrencisinin 600’e yakın işi 70 mekânımızda sergilendi. Platformumuzda 900 üye var. 3500 işi platforma girmiş durumda. Bir seçici kurulumuz var; uzmanlardan hocalarımızdan oluşuyor. Kendilerinin seçtikleri eserler 4 ay boyunca Doğuş’un mekânlarında; otellerimizde, restoranlarımızda, binalarımızda, oto showroom’larımızda sergileniyor. Önemli olan konulardan birisi de bir sanatsever eğer bir işi beğeniyorsa doğrudan işin sahibi öğrenciyle temas ediyor. Anlaşırsa, o sanat eserinin sahibi oluyor. 60-70’in üzerinde iş, bir şekilde sahiplerini buldu.

Bu projeyle birlikte koleksiyonunuza genç sanatçıların işlerinden eklenen oldu mu?

Oluyor. Buradan da güzel bir fotoğraf beğendim hatta. Deniz Babilik’in ‘Asma Kilit’ eseri.

Yakında ne gibi projeleriniz var?

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. Oyunda Kal, Rüzgarın Çocukları, Bugün Günlerden Yarın, Doku gibi projelerimiz de var. Önümüzde 2 önemli olayımız var. Biri, 14’üncüsünü yapacağımız Bodrum Müzik Festivali. 4-8 Ağustos’ta olacak. İkincisi de bomontiada yerleşkesinde Ara Güler fotoğraf müzesini açacağız. Arşivi yaptık. Müzeyi de yapıyoruz. Açılışını ağustosta yapacağız. Ara Güler bir dünya fotoğraf duayeni. Müze de uluslararası fotoğraf ve fotoğrafçılık müzesi olacak.

Sanata Bi Yer 18, bugün ve yarın bomontiada avlu’da ve Leica Gallery İstanbul’da görülebilir