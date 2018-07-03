HT Magazin'de yer alan habere göre, Ağustos’ta Kenan Doğulu konseriyle başlayacak olan 12 gecelik İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri’nde Mark Eliyahu, Athena, Mohsen Namjoo, Edis, MFÖ, Teoman, Şebnem Ferah, Yalın ve Ferhat Göçer sahne alacak.



Ayrıca ‘Yoldan Çıkan Oyun’ ile ‘Damdaki Kemancı’ tiyatroseverlerle buluşacak.

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