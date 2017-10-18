Sanayi elektriğinde artık tarife açıklanmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde büyük ses getirecek önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. HABERTÜRK, sektörün görüşüne açılan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” taslağının tarifelere etkisini araştırdı. Sektör uzmanlarının verdiği bilgiye göre 1 Nisan 2018’de uygulamaya girmesi öngörülen yeni düzenleme ile “yüksek tüketimli” ve “düşük tüketimli” tüketici grupları oluşturulacak. EPDK’nın belirleyeceği (1 milyon kilovatsaat ve üzeri olabileceği değerlendiriliyor) sınırın üzerinde yıllık elektrik kullananlar “yüksek tüketimli tüketiciler” olarak adlandırılacak.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre düzenlemeyle birlikte sanayicilerin, büyük ticarethanelerin ve alışveriş merkezlerinin (AVM) dahil olacağı “yüksek tüketimli tüketiciler” grubuna giren tüketicilerin kullanacağı elektrik fiyatı, konutlardan farklı olarak her 3 ayda bir açıklanmayacak. Kaynaklar, “Yüksek tüketimli tüketiciler, serbest piyasada oluşan birim fiyatlar üzerinden pazarlık yaparak kullanacağı elektriğini tedarikçiden satın alacak” dedi.
‘FATURA ARTABİLİR’
Tedarikçiyle yapılacak sözleşmenin önemli hale geleceğini kaydeden kaynaklar, “Sözleşmenin süresinin, birim fiyatın gelecek öngörüsüyle hesaplaması büyük önem taşıyacak. Mevcut sistemde, sanayici tedarikçisinden yüzde 3-5 indirimli elektrik alıyor. Sözleşme bozulursa başka bir kaynaktan küçük bir ek maliyetle (almış olduğu indirimi kaybederek) elektrik satın alabiliyordu. Yeni sistemde daha yüksek bir bedel söz konusu olacak” diye konuştu.
YAZ SAATİ 801 MİLYON TL TASARRUF GETİRDİ
İstanbul Teknik Üniversitesi, yaz saati uygulamasının birinci yılının sonuçlarını raporlaştırdı. İTÜ’nün Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu’na göre uygulama sayesinde 540 milyon TL ile 801 milyon TL tasarruf sağlandı. Uygulamanın sağlayacağı tasarruf ve kazanımlarını daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunan İTÜ’nün raporuna göre, yaz saati uygulamasının tüm yıl boyunca kullanılması ile geçilen SSU sadece elektrik tüketiminde tasarruf getirmedi, aynı zamanda 2 milyar dolarlık potansiyel bir yatırımı da zorunlu olmaktan çıkardı. Uygulama ile Türkiye, 1 milyon 308 bin 297 MWh daha az elektrik tüketti. Rapora göre bu tasarrufun maddi karşılığı ise tek zamanlı tarifeler için 538.6 milyon TL, üç zamanlı tarifler için ise 801.6 milyon TL’ye karşılık geldi.
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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Misafir 2 saat önceakp kadar kötü bir ekonomi yönetimi daha göremez bu ülke. yapın böyle bir saçmalık da işsizlik tavan yapsın. ama nasıl olsa size her şartta oy veren P var.00
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Misafir 2 saat önceGerçekten ben bu tasarrufa inanmıyorum.Neyin tasarrufu ya sabah kalkıyoruz bütün evin elektirikleri yanıyor faturam 1 yılda yüzde yirmibeş arttı.Bunun neresi tasarruf.00
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Misafir 2 saat öncebinde birini bana bagislasa daha cok sevaba girer00