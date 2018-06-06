Organize sanayi bölgelerinin (OSB) altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV’den istisna olacak. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı. Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payı esasına dayanan vergilendirme modeline geçiliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri de KDV’den muaf tutuldu. Faydalı ömrünü tamamlayan makine ve teçhizata ilişkin KDV’nin indirimlerden çıkarılmasına gerek olmayacak.