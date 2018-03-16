TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 azaldı.



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.