Sanayi üretimi 3’e katlandı

Sanayi üretimi 2017 Aralık’ta takvim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 8.7 tırmandı. Arındırılmamış bazda yüzde 6.5 ile güçlü artış kaydedilirken 2017 için yüzde 7 civarındaki ekonomik büyüme beklentileri de desteklendi. 2017 ortalama sanayi üretimi önceki yılki 1.8 büyümesinin ardından üçe katlanarak yüzde 6.3 oldu. Sanayi üretimini sırtlayan kalemler özellikle ihracata dayalı imalat ve yatırım malı üretimi oldu. Sanayi üretiminin eylülde yüzde 10,5 ekimde 7,5, kasımda 7 büyümesinin ardından gelen yüksek büyüme sermeyenin kolay para kazandığı konuttan yeniden sanayiye döndüğü şeklinde değerlendiriliyor. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, şimdiye kadar inşaatta para kazanmanın kolay ve cazip olması nedeniyle sermayenin bu alana yöneldiğini ancak artık bu sürecin bittiğini gözlemlediklerini söyledi.

Dalgakıran bu nedenle sermayenin artık sanayiye yatımı yapmaya başladığını özellikle dünya ticaretindeki büyümenin de etkisi ile ihraç edilen sanayi ürünleri ve makine teçhizat üretiminin artmaya başladığını vurguladı.

2017 ORTALAMA SANAYİ ÜRETİMİ GEÇEN YILI 3’E KATLADI (Büyüme %)

2014 3.5 2015 2.9 2016 1.8 2017 6.3

MAKİNE KURULUMU YÜZDE 40 ARTTI

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre aralıkta yatırım anlamına gelen sermaye malı üretimi yüzde 10.7 artarken imalat sanayiindeki artış yüzde 8.9’u buldu. Sermaye mallarındaki performans, makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış eğilimi sürdüğünü gösterdi. Nitekim aralıkta fabrikasyon ve metal ürünlerin imalatı yüzde 18.6, bilgisayar ev elektronik ürünlerin imalatı yüzde 29.9, makine ve ekipman imalatı yüzde 16.1 gibi yüksek zıplamalar kaydederken makine ve ekipman kurulumu ise yüzde 39.3 gibi bir tırmanışla yeni yatırımların büyük ivme kazandığını ortaya koydu.

SANAYİ ÜRETİMİ

Aylar Büyüme (%) Ocak 2.8 Şubat 1.1 Mart 3.0 Nisan 7.0 Mayıs 3.6 Haziran 3.7



SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 8.7 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.9 arttı.

FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİNİN KATKISI FAZLA OLDU

Sanayi üretimine en büyük katkı 7.4 puan ile imalat sanayiinden gelirken, imalat sanayiyi 0.7 puanla enerji üretimi takip etti. Madencilik sektörü 0.7 puan ile Ocak 2014’ten bu yana en yüksek katkısını verdi.

İmalat sanayinde 24 alt grubun sadece 4’ü endeksi aşağı çekti. Bu 4 grubun toplam içerisindeki payı ise yüzde 6.6. Alt gruplarda pozitif katkıda 1 puanla fabrikasyon metal ürünleri başı çekti. Bu grubu bilgisayarelektronik ürün, makine ekipman, tekstil-giyim ürünleri takip etti. Öte yandan vergi teşviklerinin sona ermesiyle güç kaybeden mobilya üretimi ve elektrikli teçhizat ürünlerinde Aralık itibarıyla yine canlanma başladı.