Sanayici evine dönünce istihdam da arttı, sanayideki canlanmaya kadın eli

Türkiye’de istihdamı hizmetler sırtlarken son yıllarda sanayi istihdamı yerinde sayıyordu. Ancak son gelen rakamlar sanayide istihdamın önemli kıpırdanma gösterdiğini gösteriyor. Daha da önemlisi artan istihdamın büyük bölümünün ilginç bir şekilde kadınlardan oluşması.



Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, işsizlik oranı kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.3 puan azalarak yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki dönem olan kasımda önceki yılın aynı dönemine göre 1.8 puan azalarak yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşmişti. İstihdam son 1 yılda istihdam seferberliğinin etkisi ile 1 milyon 619 bin artarak 28.3 milyona yükselirken önceki yıllarda yerinde sayan imalat sanayii artan istihdamın 221 binini karşıladı.

İstihdam seferberliğinin etkisinin azalması ile temmuzdan bu yana istihdam 470 bin kişi azalırken imalat sanayiinde ise 183 binlik önemli bir artış görüldü. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 8.7 arttığında görülen bu canlanmanın istihdama yansıması kadınlar kanalıyla oldu. Son 1 ayda sanayide kadın istihdamı 43 bin, son 2 ayda 53 bin ve temmuz ayından bu yana ise 93 bin oldu. Sanayiciler özellikle inşaat sektöründeki kârlılıkların azalması ile birlikte sanayicilerin asli işlerine geri döndüğünü ve sanayi üretiminin bu yüzden artışa geçtiğini belirtiyorlardı.

Özellikle Kredi Garanti Fonu ile işletmelere sağlanan kredilerin de sanayiyi canlandırdığı ve bu alandaki istihdam artışına etki yaptığı da belirtiliyor. İstihdam seferberliğinin etkisiyle son 1 yılda istihdam artışının 255 bini tarımda 221 bini inşaatta ve geri kalan 922 bini ise hizmetler sektöründeki istihdam artışı ile sağlandı.

2018 SONUNDA HEDEFİMİZ TEK HANE



Çalışma Bakanı Jülide sarıeroğlu, Meclis gündemindeki torba yasada yer alan yeni teşviklerle istihdamda gelecekte daha iyi sonuç alınacağına inandığını kaydederek “İşsizlik oranımızı 2018’in sonuna kadar tek haneli rakamlara indirme hedefimiz var. 1 milyon 619 bin kişilik bir istihdam performansı yakalamış durumdayız bu gerçekten bir başarı hikâyesi” dedi.



ARINDIRILMIŞ VERİ TEK HANE



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.2 puanlık azalış ile yüzde 9.9 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 2.6 puanlık azalış ile yüzde 12.3 olarak tahmin edilirken; 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 4.8 puanlık azalış ile yüzde 19.2 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 581.000 kişi azalarak 3.29 milyon kişi oldu.



HER 100 ÇALIŞANA BAĞIMLI 12.6 YAŞLI KİŞİ BULUNUYOR



2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi olan yaşlı nüfus, son 5 yılda yüzde 17 artış göstererek geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013 yılında yüzde 7.7 iken, geçen yıl yüzde 8.5’e yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı tahmin edildi. Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2013 yılında yüzde 11.3 iken, geçen yıl yüzde 12.6’ya yükseldi. Yaşlı bağımlılık oranının 2023’te yüzde 15.2, 2030’da yüzde 19.6, 2040’ta yüzde 25.3, 2060’ta yüzde 37.5 olacağı tahmin edildi.



2.1 MİLYAR LİRALIK OPERASYON



Bütçe gelirleri şubatta yüzde 30.1 artarak 61 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17 artarak 62.9 milyar TL oldu. Yılın ilk iki ayında bütçe gelirleri yüzde 12.8 artarak 119.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderleri ise yüzde 18.1 artarak 119.4 milyar TL oldu. Bütçe giderleri içinde yatırım harcamalarının yüzde 421 artarak 9.1 milyar liraya çıkması ve Savunma Sanayiini Destekleme Fonu (SSDF) harcamalarının ise 2 ayda geçen yılki 716 milyon liralık harcamadan 3’e katlanarak 2.1 milyar liraya çıkmış olması dikkat çekti. SSDF için geçen yılın tamamında 5.8 milyar lira harcanırken bu yıl Zeytin Dalı harekâtı ve Türkiye’nin güvenlik ihtiyacının artmasıyla 14.6 milyar liralık bir harcama hedefleniyor.



CANLILIK SÜRÜYOR



Bütçede ayrıca şubat ayında ÖTV gelirlerinde tütün ürünleri ağırlıklı yüzde 49’luk artışın yanı sıra Dahilde Alınan KDV’nin yüzde 35.9 artmış olması ekonomide geçen yıl başlayan canlanmanın sürdüğünü gösterdi. Ayrıca şubatta BSMV yüzde 27, gelir vergisi yüzde 29.2 artarken vergi gelirlerindeki toplam artış yüzde 31.4 oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomideki canlılık 2018 yılı vergi gelirleri performansının ve orta vadeli programda öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret etmektedir” dedi.