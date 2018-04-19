Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yaptığı açıklamada, seçim tarihini öne alma planı olmasaydı, ülkenin yaklaşık 1,5 yıl daha seçim atmosferinde kalacağını söyledi.
Seçim süreçlerinde belirsizlik ortamı oluştuğu için bürokrasinin de kilitlendiğini dile getiren Özdebir, "Bürokratlar sıfır riskle iş yapmak istiyorlar ki bunun etkilerini yaşamaya başlamıştık. Siyasi iradenin ülkenin gelişmesi için aldığı kararlar bürokrasi tarafından budanmaktaydı. Bu anlamda seçim atmosferinden çıkmayı, seçimlerin erkene alınmasını bu yılın kaybedilmesi olarak görmüyorum" dedi.
Özdebir, seçimlerin ardından ekonomik büyümede, sanayi üretiminde ve yatırımlarda canlılık yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin ardından seçim tartışmasının bitmeyeceğini, çünkü gelecek yıl yerel seçimlerin yapılacağını ifade etti.
Buna rağmen yerel seçimlerin eskisi kadar etkili olmadığını söyleyen Özdebir, "Sayın Cumhurbaşkanının yeni sistemle ilgili hazırlıkları uzun süredir yaptığı kanaatindeyim. Seçimden sonra işler hızlı bir şekilde yürümeye başlayacak. Bu yılın 4. çeyreğinden itibaren Türkiye'nin hızlı bir şekilde yol alacağına inanıyorum" diye konuştu.
"YATIRIM KARARLARINA VE BÜYÜMEYE POZİTİF KATKI YAPACAK"
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu da erken seçim planını müteahhitlik sektörü, iş dünyası ve ülkenin geleceği açısından son derece olumlu karşıladıklarını belirtti.
Seçimin, belirsizlik ortamının yerini istikrar ortamına bırakması açısından önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Koloğlu, "Piyasalardaki belirsizliklerin ortadan kalkması ve istikrarın sağlanması da yatırım kararlarına ve ekonomik büyümeye pozitif katkı yapacaktır. Seçim gündeminin geride bırakılmasıyla yılın ikinci yarısında Türkiye yatırımlara, istihdama ve ekonomik büyümeye odaklanabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Koloğlu, seçim sürecinin ardından inşaat sektörünün yapısal reformlara, yatırımlara ve teşvik edici politikalara odaklanması, kamu altyapı yatırımlarının ve özel sektör projelerinin yansımalarıyla büyümesini sürdüreceğini dile getirdi.
"YILIN İKİNCİ YARISI KAZANILDI"
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de ekonominin belirsizlik ortamını sevmediğini, iş dünyasının önünü göremediği zamanlarda karar almakta zorluk çektiğini söyledi. Seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların yaratacağı belirsizliğin ülke ekonomisine zarar verebileceğine işaret eden Yenigün, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerin 24 Haziran'da yapılması konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Belirsizliklerin ortadan kalkması ve seçimlerin hızla yapılacak olması, iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına gelmektedir. Ekonomide kırılganlıkları artırabilecek uzun bir seçim ekonomisi yaşamayacak olmamız açısından da karar önemlidir."
Türkiye'nin etkileyici bir büyüme performansı gösterdiği geçen yılın ardından bu yıl gerek hükümetin gerekse iş dünyasının yapacak çok işinin olduğunu ifade eden Yenigün, "Kararın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, seçimlerin hemen ardından gündemimizin halkımızın refah artışı ve mutluluğu için ekonomiye, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için atılması gereken adımlara dönmesini önemsiyoruz" dedi.
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