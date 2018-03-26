Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in başkanlığını yaptığı; Sanayi, Ekonomi, Gümrük, Kalkınma ve Maliye bakanlıklarından oluşan Yerlileştirme Yürütme Kurulu’nun yerlileşme seferberliği kapsamında uygulayacağı yol haritası belli oldu. Cari açığı azaltmak ve ithalat bağımlılığını sona erdirmek için başlatılan çalışma kapsamında, yerli üretimi desteklenecek yüksek teknolojili ürünler belirlendi. 6 odak sektördeki 43 ürün 8 gruba ayrılıp listelendi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre listede, aşıdan seruma, elektrikli araçlar için bataryadan sınai robotlara, buğday gluteninden cansız mayalara kadar ithalatı yaygın olarak yapılan pek çok kalem var. İlk etapta yerlileştirilmesi hedeflenen 43 kalem ürünle 19.5 milyar liralık ithalatın önüne geçilecek.

Yerli üretime yönelik bilimsel çalışmalar da devam ediyor. Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsü’nün yerli otomobile yönelik, yerli ve çevreci batarya için 2016’da başladığı çalışmalar da bunlar arasında yer alıyor.

70 PUAN KRİTERİ

Değerlendirmede, üretilecek ürünlerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda yer alması, ithalat içindeki payı, ihracat potansiyeli, diğer sektörlere katkısı ve ürün teknoloji hazırlık seviyesi gibi kriterler dikkate alınacak. 100 üzerinden 70 puandan fazla alan ürünler sıralanacak. Firmalarda, üretim yetenekleri, ihracat tutarları, finansal güvenilirlik, Ar-Ge merkezinin durumu gibi kriterlere bakılacak.

GİRİŞİMCİYE NE TÜR TEŞVİKLER VERİLECEK?

Yerli ürün üretecek firmalara ürün bazlı yatırım teşvikleri verilecek. Yatırım teşvik ve özel destekleri, gümrük düzenlemeleri, vergisel düzenlemeler ve yasal düzenleme yapılarak yerli üretim cazip kılınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Yerlileştirme Yürütme Kurulu’na yapılacak. Kurul, Bilgi İstek Dokümanı (BİD) yayımlayacak. Daha sonra istekli firmalar tarafından iletilen talepler değerlendirilecek. Girişim sermayesine ihtiyaç duyan yüksek teknoloji başlangıç şirketlerinin değerlendirilmesini KOSGEB yapacak. Kurul, desteklenmesi uygun görülen programların teşvik edilmesine ilişkin tavsiye kararı alacak.