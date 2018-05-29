Sanayideki tecrübeyi meslek lisesine aktaracak

Mülakatla seçilen 30 öğrenci 3 yıl boyunca CNC tezgahlarında uygulamalı eğitim alacak. Haftanın birkaç günü Tezmaksan’dan okula gelecek olan öğretmenler, öğrencilere mesleki gelişimleri hakkında bilgi verecek.

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek “Öğrencilere sanayiyi sevdirmek, mesleklerine sahip çıkmalarını sağlamak ve geleceklerini inşaa etmelerine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Ekonominin lokomotifi olan makina sektöründe nitelikli eleman soruna çözüm yaratmak adına yeni işbirliklerine imza attıklarını ifade eden Aydoğdu “Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığımız işbirliği buna en somut örnek. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Sektördeki nitelikli eleman sorununa çözüm bulmak adına yaptığımız çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz iş hayatına daha kolay adapte olabilecekler. Öğrenciler eğitim sonrası alacakları belgelerle Eğitim Üssü Derneği tarafından Tezmaksan ve sektördeki firmalarda istihdam imkanına kavuşacaklar” dedi.

"SONUCU ÇOK GÜZEL OLACAK"

Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucusu Fırat Şuekinci işbirliği ile ilgili yaptığı açıklamada “Biz Tezmaksan’ın eğitime verdiği destekleri duyduk. Makina bölümümüzün daha donanımlı hale gelebilmesi için müracaat ettik. Tezmaksan’ın bu konudaki tecrübesi, öğrencilerimizin becerisiyle harmanlandığında makina sektöründe çok iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Çocuklarımıza tecrübe aktarılacak. Piyasadaki atıl kalan makinaları daha verimli şekilde kullanabilecekler. Öğrencilerimiz eğitim almak için adeta sıraya girdiler. 200 öğrenci içinden bu sınıf seçildi. Onlar da çok heyecanlı. Sonucu çok güzel olacak."diye konuştu.