Sancaktepe Belediyesi'nin sponsorluğunda Türkiye'ye gelen Filistinli çocuklar, 1 hafta boyunca hem kamp yaptı hem de çeşitli etkinliklere katıldı.

Çocuklara çeşitli kültür turları yaptıran belediye, sporcuların gelişimini sağlamak için de gerekli tüm kamp imkanlarını sağladı.

Kampın son gününden çocuklar, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile Mustafa Öncel Spor Salonu'nda bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları sallayan çocuklarla bir araya gelen Erdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş ve dost ülke Filistin'in tekvandocularını Sancaktepe'de misafir ettik. Spor evrensel bir değer. Sporun aslında dünyada barışın sağlanması noktasında da ortak bir değer olarak kabullenilmesi gerek. Filistin'in devlet olarak, ülke olarak uluslararası bütün müsabakalarda temsil edilmesi gerekir. Bu temsil hakkının verilmesi, tanınması bizler için de Filistin halkı için de çok önemli. Sancaktepe'de bizim sporcularımızla müsabakalar yaptılar. Filistin devletinin tanınması noktasında da sportif faaliyetlerin önemli katkılarının olacağına inanıyoruz."

Başkan Erdem, kamp boyunca Sancaktepeli sporcularla müsabaka yapan ve başarılı olan Filistinli tekvandoculara madalya verdi.