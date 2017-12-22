Sancaktepe'de haciz işlemleri için bir eve giden memurlar, elinde tabanca ile yarı çıplak halde kapıyı açan Ozan Ö. karşılarında görünce şaşkına döndü. Yarı çıplak halde elinde silahla memurları kovalayan şahıs güvenlik kameralarınca görüntülenirken, polis tarafından yakalanan Ozan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre olay, dün 12.30 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, icra memurları haciz işlemleri için 26 yaşındaki Ozan Ö.'nun evine geldi. İcra memurları kapıyı açan Ozan Ö.'yu ikna etmek için bir süre uğraştı. İcra memurlarının ikna çalışmaları sırasında sinirlerine hakim olamayan Ozan Ö. evde bulunan tabancayı alarak icra memurlarına doğrulttu. Gördükleri durum karşısında şaşkına dönen icra memurları çözümü kaçmakta bulurken, Ozan Ö. ise memurları yarı çıplak halde kovalamaya başladı. İcra memurları hızlı bir şekilde binadan uzaklaştı.



Dün öğle saatlerinde yaşanan olay sonrası korkuyla binayı terk eden icra memurları durumu polise bildirdi. Olay üzerinde çalışma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler,çok sayıda adreste araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrası Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Ozan Ö.'yü tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İcra Memurlarına karşı tehdit ve hakaret suçundan alınarak polis merkezine götürülen Ozan Ö. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ozan Ö. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

sancaktepe