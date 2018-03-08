İstanbul’da market soyan maskeli ve silahlı 2 gaspçının, kadın kasiyeri darp ettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki markette bir ay önce meydana gelen olayda; markete giren iki maskeli silahlı soyguncu, kasiyer kadını etkisiz hale getirerek 14 bin lirayı alarak kaçtılar. Olaydan sonra ifade veren kasiyer Suna B., yaşadığını dehşeti polise anlattı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Suna B.’nin ifadesinin ardından güvenlik kamera görüntüsünü izleyen polis, çalışma başlattı. Ortaya çıkan görüntülerde, markete giren iki şüpheli, kasiyer Suna B.’yi darp etmeye çalışıyor. Kasayı açtıran soyguncular, parayı alıyor. Olayın ardından gasp masası ekipleri çok yönlü çalışma başlattı. Yetkililer, şüphelilerin yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.

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