Sancaktepe'de aldığı ürünün ücretini ödemediği iddia edilen kadın ile kasiyer arasında kavga çıktı. Kadınların kavgası saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de bir markette meydana geldi. İddiaya göre bir kadın müşteri aldığı ürünün parasını ödemeyerek marketten çıkmak istedi. Bunu fark eden kadın kasiyer de duruma müdahale etti. Kasiyerin müdahalesinin üzerine kadın müşteri kasiyerin üzerine yürüdü ve ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kasiyer ve müşteri arasındaki kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

ELİNDE ÜRÜNLE KAPIYA YÖNELDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde elinde bir ürün olan kadın müşterinin kapıya doğru yöneldiği görülüyor. Bu sırada kasiyer bir şeyler söylüyor bunun üzerine kadın müşteri kasiyere yöneliyor. Önce tartışan kasiyerle kadın müşteri bir anda kavgaya tutuşuyor. Kavganın ardından taraflar ayrılırken kadın müşterinin yere düşen ürünü alarak yeniden paketine koyduğu görülüyor.

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