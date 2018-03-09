Sancaktepe'de market soygunu sırasında soygunculardan birinden dayak yediği görüntülere yansıyan kadın kasiyerin de olayda yer aldığı anlaşıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, soygunculardan birinin sevgilisi olduğu belirlenen kasiyer Suna B. gözaltına alındı. İki soyguncu da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Kasiyerin soygunculara yardım ettiği, darp edilme görüntülerinde de rol yaptıkları anlaşıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER