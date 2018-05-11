Sandecja Nowy Sacz - Cracovia Krakow düellosu

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Sandecja Nowy Sacz, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Cracovia Krakow takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. 3 puanlı Sandecja Nowy Sacz 5. sırada bulunuyor, Cracovia Krakow 4 puana sahip ve 3. sırada. Sandecja Nowy Sacz son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cracovia Krakow son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 256. İddaa'da Sandecja Nowy Sacz kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Cracovia Krakow kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sandecja Nowy Sacz önceki hafta Wisla Krakow mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Cracovia Krakow ise Zaglebie Lubin maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sandecja Nowy Sacz, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Cracovia Krakow, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cracovia Krakow 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.