Sandecja Nowy Sacz - Piast Gliwice maçı öncesi rakamlar

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Sandecja Nowy Sacz ile Piast Gliwice, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. 3 puanlı Sandecja Nowy Sacz 5. sırada bulunuyor, Piast Gliwice 1 puana sahip ve 6. sırada. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Piast Gliwice, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 290 kodlu maçı oynayanlar; Sandecja Nowy Sacz galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Piast Gliwice galibiyet oranı 1.90. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sandecja Nowy Sacz son hafta oynanan Wisla Krakow maçında 0-0 berabere kaldı.

Piast Gliwice ise Nieciecza karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sandecja Nowy Sacz, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Piast Gliwice, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Piast Gliwice 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.