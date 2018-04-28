Sandefjord - Brann maçı öncesi rakamlar

Sandefjord ve Brann, 29 Nisan 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sandefjord 5 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Brann 16 puanda ve 1. sırada. Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 598 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandefjord kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Brann sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sandefjord önceki hafta Lilleström mücadelesinde 1-3 yenildi.

Brann, Tromsö karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sandefjord, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Brann ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brann, 5 gol atarken 2 gol yedi.