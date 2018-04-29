Sandefjord - Brann maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sandefjord, 29 Nisan 2018 Pazar günü Brann takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Sandefjord 5 puanla 12. sırada, Brann 16 puanla 1. sırada bulunuyor. Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Brann son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 598 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandefjord kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Brann sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sandefjord son hafta oynanan Lilleström maçında 1-3 yenildi.

Brann ise Tromsö maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sandefjord, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Brann, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brann 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.