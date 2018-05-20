Sandefjord - Sparta Sarpsborg düellosu

Sandefjord ve Sparta Sarpsborg, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 5 puanlı Sandefjord 15. sırada bulunuyor, Sparta Sarpsborg 16 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 481 kodlu maçı oynayanlar; Sandefjord galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.20, Sparta Sarpsborg galibiyet oranı 1.60. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sandefjord son hafta oynanan Lilleström maçında 1-3 yenildi.

Sparta Sarpsborg ise Molde maçında 2-2 berabere kaldı.

Sandefjord, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 8 gol yedi.

Sparta Sarpsborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sparta Sarpsborg, 6 gol atarken 7 gol yedi.