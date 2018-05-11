Sandefjord - Valerenga maçı rakamları

Sandefjord ve Valerenga, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Sandefjord 5 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Valerenga 12 puanda ve 7. sırada. Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Valerenga, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 253 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandefjord kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.30, Valerenga sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Sandefjord son hafta oynanan Lilleström maçında 1-3 yenildi.

Valerenga ise Sogndal maçında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sandefjord, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Valerenga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valerenga, 9 gol atarken 6 gol yedi.