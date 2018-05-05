Sandhausen - Nürnberg rakamlar

Sandhausen ve Nürnberg, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 42 puanlı Sandhausen 8. sırada bulunuyor, Nürnberg 57 puana sahip ve 2. sırada. Sandhausen son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Nürnberg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 485 kodlu maçı oynayanlar; Sandhausen galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Nürnberg galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sandhausen son haftadaki Hannover 96 müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Nürnberg, Kaiserslautern karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Sandhausen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sandhausen, kendi sahasında 19 gol attı, 13 gol yedi.

Nürnberg, dış sahada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nürnberg 27 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.