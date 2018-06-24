2 ay süren seçim maratonunun sonuna geldik. Yurt genelinde 24 Haziran Pazar günü yani bugün vatandaşlar saat 08.00’de oylarını kullanmaya başladı. Oyunu kullanan vatandaşların merak ettiği konuların başında oy verme işleminin saat kaçta sona ereceği ve seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı var.

Peki; Sandıklar saat kaçta açılacak? Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.