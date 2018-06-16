Sandnes - Aalesund karşılaşma önü

Norveç 1.Lig maçında Sandnes ile Aalesund, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 18 puanlı Sandnes 7. sırada bulunuyor, Aalesund 26 puana sahip ve 1. sırada. Sandnes son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Aalesund, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 260 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandnes kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Aalesund sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Sandnes önceki hafta Aalesund mücadelesinde 1-2 yenildi.

Aalesund ise Sandnes karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Sandnes, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

Aalesund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aalesund, 10 gol atarken 5 gol yedi.