Sandnes - Floro SK maçı heyecanı

Norveç 1.Lig maçında Sandnes ile Floro SK, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Sandnes 12 puanla 3. sırada, Floro SK 5 puanla 12. sırada bulunuyor. Sandnes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Floro SK, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 515 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandnes kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Floro SK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sandnes önceki hafta Fredrikstad mücadelesinde 3-0 yenildi.

Floro SK, Jerv karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Sandnes, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Floro SK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Floro SK, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.