Sandnes - Jerv düellosu

Sandnes ve Jerv, 29 Nisan 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sandnes 10 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Jerv 2 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Sandnes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jerv, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 606 kodlu maçı oynayanlar; Sandnes galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Jerv galibiyet oranı 4.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sandnes önceki hafta Fredrikstad mücadelesinde 3-0 yenildi.

Jerv ise Floro SK maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sandnes, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Jerv, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jerv 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.