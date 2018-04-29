Sandnes - Jerv düellosu

Norveç 1.Lig maçında Sandnes ile Jerv, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sandnes 10 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Jerv 2 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Sandnes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jerv, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 606 kodlu maçı oynayanlar; Sandnes galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Jerv galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sandnes son haftadaki Fredrikstad müsabasında 3-0 yenildi.

Jerv, Floro SK karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Sandnes, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Jerv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jerv, 0 gol atarken 2 gol yedi.