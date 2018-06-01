Sandnes - Kongsvinger rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sandnes, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Kongsvinger takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Sandnes 18 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Kongsvinger 10 puanda ve 13. sırada. Sandnes son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kongsvinger son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 237. İddaa'da Sandnes kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Kongsvinger kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Sandnes son hafta oynanan Fredrikstad maçında 3-0 yenildi.

Kongsvinger ise Tromsdalen maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sandnes, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

Kongsvinger, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kongsvinger 5 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.