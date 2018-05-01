Sandnes - Vidar maçı öncesi rakamlar

Sandnes ve Vidar, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç NM Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Sandnes son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vidar, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 486. İddaa'da Sandnes kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vidar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sandnes son haftadaki Viking müsabasında 1-0 kazandı.

Vidar ise Sandnes maçında 6-0 yenildi.