Hiç kuşkusuz sandviç modern insanı en iyi tarif eden yiyecektir. Bunun en büyük sebebi arabada, ofiste, toplantıda, maçta, uçakta kısacası mekân gözetmeksizin günün her saatinde, her öğünde yenilebilecek ender gıdaların başında gelmesidir. Zamanla yarışan insanoğlunun karnını doyurmanın en pratik çözümüdür. HT Pazar'dan Murat Bozok'un haberi...

Günlük hayatımızın bu kadar içinde olmasına rağmen, paketlenmiş, hazır ticari sandviç tarihi o kadar da eskiye dayanmıyor. Bundan 38 yıl önce İngiltere’nin köklü mağazalarından Marks & Spencer’in içerisinde Andrew Mackenzie, kare tost ekmeklerinin içerisinde somonlu ve jambonlu iki çeşit hazır sandviç satma fikriyle geldiğinde etrafındakiler epey itiraz etmişler. En önemli argümanları ‘insanların evlerinde rahatlıkla hazırlayabileceği, basit bir yiyeceğe neden para ödeyecekleri’ şeklinde olmuş. Fiyatını, elleri titreyerek 43 peni (yaklaşık 2.5 TL) olarak belirlemişler.

Şu anda sadece İngiltere’de yılda 8 milyar pound’luk hazır sandviç satılıyor. Ekmek yemenin neredeyse ayıplandığı günümüzde, artık sandviç devrinin sona yaklaştığını düşünebilirsiniz. Ancak rakamlar aynı şeyi söylemiyor. Britanya Sandviççiler Birliği (British Sandwich Association) verilerine göre bu pazar her sene yüzde 2 oranında büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 4 milyar adet sandviçin satıldığı Britanya’da, bu büyüme oranına göre 2018’de 80 milyon adet daha fazla sandviç satılacak.

Sandviç temel olarak dört ana unsurdan oluşuyor; taşıyıcı (ekmek, dürüm vs.), protein (salam, ton balığı, peynir vs), sos (mayonez, pesto, ketçap vs) ve garnitürler (marul, roka, turşu vs). Taşıyıcı önemli, zira sandviçin en büyük kısmını oluştuyor. Kullanılan protein hacimsel olarak çok küçük olsa da sandviçe adını veriyor. Bir başka deyişle, sandviçi seçme sebeplerimizin başında geliyor. Sos ise kanımca bu işin püf noktası. Kuru ekmek arasına konulmuş 4-5 dilim salam veya peynirin açık konuşmak gerekirse hiçbir al benisi yok. Sandviçi özel yapan ve bağımlılık yaratan kısmı içerisinde kullanılan, hem protein hem de ekmekle uyumlu sosu. Tüketici araştırmaları da bu konuda hem fikir. Tüketici araştırmaları deyip geçmeyin, Pret A Manger gibi dev zincirler, haftanın günlerine ve havanın sıcaklığına bağlı olarak hangi sandviçlerin daha çok tercih edildiğini bile belirlemiş durumdalar.

Bu yazıyı okurken bir sandviç yemeye başladıysanız, muhtemelen şu anda bitirmiş olmalısınız. Araştırmalar ortalama 3.5 dakika içerisinde bir sandviçi yediğimizi söylüyor. Bunun çok da bir önemi yok, çünkü kimse sandviçi ciddiye almıyor. Günlük hayatımızın bu kadar içerisinde olup, bu kadar görmezden gelinen başka bir yiyecek olduğunu düşünmüyorum. Bir başka bakış açısıyla, bu ciddiye alınmama durumu pek tabii ki sandviçin gücü olarak da algılanılabilir. Tek yaptığımız, yedikten sonra kucağımızda kalan kırıntıları silkip yolumuza devam etmek...

Sosu uzaklarda arama!

Lezzetli bir sandviç için en önemli unsur olan sosu için esasında çok da uzaklara gitmeye gerek yok. Ketçap, mayonez veya hardal yerine, bizden humus, patlıcan salatası veya acılı ezmeyi denemenizi tavsiye ederim. Sandviçinize ayrı bir boyut katacaktır.