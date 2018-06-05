Sandvikens IF - Arameiska-Syrianska karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Sandvikens IF, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Arameiska-Syrianska takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Sandvikens IF 9 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Arameiska-Syrianska 7 puanda ve 14. sırada. Sandvikens IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandvikens IF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Arameiska-Syrianska sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sandvikens IF son haftadaki Vasteras SK FK müsabasında 3-1 kazandı.

Arameiska-Syrianska ise Enskede IK maçında 3-2 yenildi.

Sandvikens IF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sandvikens IF, kendi sahasında 5 gol attı, 10 gol yedi.

Arameiska-Syrianska, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arameiska-Syrianska 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.